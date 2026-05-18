Messie aus Ludwigsburg berichtet: Zwei Jahrzehnte lang sammelt er immer weiter – auf der Suche nach Wertschätzung

Michael Großbach erzählt, wie er in die Spirale des Immer-weiter-Sammelns geraten und ihr entkommen ist – und was er Betroffenen und Außenstehenden mit auf den Weg geben möchte.

„Niemand wird als Messie geboren, es gibt immer einen Auslöser.“ Für den Ludwigsburger Michael Großbach (Name von der Redaktion geändert) war es die Suche nach Anerkennung, die ihn immer und immer weiter sammeln ließ, bis die Wohnung komplett zugestellt war. Damals wusste er noch nicht, warum er das tat und warum er nicht aufhören konnte. Er stellte nur eines Tages fest: So kann es nicht weitergehen. Er suchte sich Hilfe und kam unter anderem in die Selbsthilfegruppe der Karlshöhe Ludwigsburg. Inzwischen unterstützt der Mitt-Sechziger selbst andere Betroffene.

„Bei meiner Arbeit im Außendienst war ich bei vielen Entscheidungen die letzte Instanz, das gab mir immer eine hohe Wertschätzung“, erinnert sich Michael Großbach an eine Zeit zurück, in der alles noch in Ordnung war. „Ich wurde dann geschickt, wenn alle anderen nicht mehr weiter wussten.“ 24 Jahre lang war er dort tätig. Um mehr für seine Familie da sein zu können, wechselte er jedoch in den Innendienst.

Das Problem baute sich über Jahrzehnte auf

Damals fing er an mit dem Sammeln – so weit erst einmal nichts Ungewöhnliches. „Ich habe mir Sachen gekauft, die Spaß machen und eine kleine Herausforderung bieten, vor allem aus dem Bereich Modellbau.“ Doch es wurde immer mehr, langsam, aber stetig, über zwei Jahrzehnte lang. „Das Schlimmste ist, dass man es selber gar nicht merkt“, so Großbach.

Selbst, als es so viel wurde, dass es eigentlich nicht mehr zu übersehen war, verdrängte er das Problem weiterhin. „Ich war ja den ganzen Tag unterwegs, im Geschäft, im Verein und so weiter.“ Küche, Bad und Schlafzimmer waren zudem immer benutzbar, der Alltag „funktionierte“ also. „Klar hat einem die eine oder andere Ecke mal gestunken, dann hat man eben aufgeräumt“, so Großbach. „Das Problem ist: Man räumt immer nur von der linken in die rechte Ecke, es ändert sich also nichts.“

Dann aber kam die Trennung von seiner Frau, die zufällig mit dem Wechsel seines Arbeitgebers zusammenfiel. In dieser Zeit war Michael Großbach für sechs Monate alleine daheim. „Und da habe ich erst so richtig gemerkt, wie schlimm es geworden ist, dass ich nicht mal in Ruhe einen Kaffee irgendwo trinken kann, weil kein Platz da ist.“ In dieser Phase kam die für ihn wichtige Erkenntnis: „Ich schaffe das nicht, ich brauche Hilfe.“

Ein schwerer Schritt, wenn nicht der schwerste überhaupt. Denn das Messie-Dasein werde von einem starken Schamgefühl begleitet, man wolle niemanden mehr in die Wohnung lassen und ziehe sich immer mehr zurück. „In den Medien wird das Thema außerdem oft sehr problematisch behandelt“, sagt Großbach und spielt damit auf diverse „Trödeltrupp“- und Entrümpler-Sendungen an. Nicht nur würden die Betroffenen meist als Idioten hingestellt, „die ihren Alltag nicht gebacken bekommen“. Zudem liege die „Lösung“ am Ende oft darin, „dass irgendwelche Leute den Menschen die Bude leerräumen, und am Ende sind alle happy. Aber so funktioniert das nicht.“

Die Zahl der Hilfsangebote ist sehr gering

Die Betroffenen benötigten „echte Hilfe“. Doch diese zu bekommen, erweist sich für viele Messies als fast genauso schwierig wie das Eingeständnis, sie zu brauchen, bedauert Michael Großbach. Er selbst sei bei seinem Arbeitgeber auf viel Verständnis gestoßen und konnte sich intensiv mit der Betriebspsychologin austauschen: „Das war ein echter Sechser im Lotto.“ Im weiteren Verlauf der Behandlung suchte er das Angebot der Karlshöhe auf, ebenfalls ein großes Glück aus seiner Sicht. Viele Betroffene hätten diese Möglichkeiten aber nicht, die Hilfsangebote seien erschreckend gering.

Im Laufe der Behandlungen begann Michael Großbach langsam zu verstehen, wie es überhaupt so weit gekommen war. „Ich habe erkannt, dass es die Wertschätzung war, die mir nach meinem Wechsel in den Innendienst gefehlt hat“, sagt er. Die Basteleien rings um Modellbau und Elektronik füllten in ihm etwas aus, „jeder hat für so etwas ein anderes Ventil“.

Viele Menschen stellen sich da womöglich die Frage: Wenn diese Erkenntnis erst mal da ist, warum dann nicht einfach alles entsorgen und ganz neu anfangen? Michael Großbach schüttelt den Kopf. Zu der Krankheit gehöre auch eine Wertbeimessungsstörung. „Für mich waren diese Dinge wichtig und wertvoll“, betont er, unabhängig vom realen Sachwert. „Es wäre etwas anderes gewesen, Sachen zu verschenken, wenn sie jemand braucht.“ Aber einfach so wegwerfen wie Abfall, „das wäre nicht gegangen“.

Aus diesem Grund gingen private Hilfsangebote auch oft daneben, weil die Helfenden den Wert, den die Dinge für die Betroffenen haben, nicht nachvollziehen können. Er selbst brauchte nach seiner Erkenntnis, woher seine Sammelwut kam, noch mehrere Jahre, bis er der Spirale entkommen und wirklich „loslassen“ konnte.

„Man muss sich immer kleine Ziele setzen“

„Das ist ein sehr langwieriger Prozess“, weiß Michael Großbach. „Bei vielen scheitert es daran, dass sie sich zu große Ziele setzen und sich zu viel vornehmen.“ Die Überforderung schaffe dann Frust, woraufhin die Betroffenen erst mal gar nichts mehr tun. „Man muss sich immer kleine Ziele setzen.“ Die Arbeit in der Selbsthilfegruppe und zusammen mit Mitarbeitenden der Messie-Fachteams der Karlshöhe habe ihm dabei sehr geholfen.

Mittlerweile kann Michael Großbach offen mit seiner Vergangenheit umgehen, sprach sogar als Redner auf dem Messiefachtag der Karlshöhe vor wenigen Wochen. Vor allem möchte er Aufklärungsarbeit leisten und zum einen auf das große Problem der fehlenden Hilfsangebote aufmerksam machen. Zum anderen möchte er das Bild von Messies in der öffentlichen Wahrnehmung verändern und Außenstehende sensibilisieren. Sein Tipp: Verständnis zeigen, das Problem ansprechen, wenn man es erkennt, zum Annehmen von Hilfe raten. „Aber keine Hauruck-Aktionen, keinen Druck erzeugen.“ Selbst, wenn sich dann erst mal nichts ändere, „die Erkenntnis muss bei jedem von selber kommen“.

Informationen zum Messie-Syndrom

Was ist das?

﻿Es gibt drei Typologien des Messie-Syndroms: Horten; Vermüllung, wenn zu dem Gesammelten auch nasser Hausmüll dazukommt; Verwahrlosung, wenn die Betroffenen auch auf sich selbst nicht mehr achten. Die Übergänge sind oft fließend. Nicht jeder, der viel sammelt und ungern Dinge wegwirft, ist gleich ein Messie. Entscheidend ist, ob die Lebensqualität dadurch eingeschränkt ist.

Wohin kann man sich wenden?

Im Kreis Ludwigsburg ist die einzige Anlaufstelle die Karlshöhe Ludwigsburg. Früher war zusätzlich der Sozialmedizinische Dienst des Landratsamts zuständig, dieser musste sein Angebot jedoch aufgrund der weitreichenden Haushaltskürzungen einschränken. Die Karlshöhe verfügt über fachliche Berater, eine Selbsthilfegruppe und eine betreute Wohngruppe. Kontakt: 0170/4074754. Die Selbsthilfegruppe richtet sich ausschließlich an Betroffene. Angehörige können sich an die Kontaktstelle Kiss in Stuttgart wenden: 0711/6406117. Eine Angehörigengruppe befindet sich dort im Aufbau.