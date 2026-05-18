Messie aus Ludwigsburg berichtet: Zwei Jahrzehnte lang sammelt er immer weiter – auf der Suche nach Wertschätzung

Michael Großbach erzählt, wie er in die Spirale des Immer-weiter-Sammelns geraten und ihr entkommen ist – und was er Betroffenen und Außenstehenden mit auf den Weg geben möchte.
„Niemand wird als Messie geboren, es gibt immer einen Auslöser.“ Für den Ludwigsburger Michael Großbach (Name von der Redaktion geändert) war es die Suche nach Anerkennung, die ihn immer und immer weiter sammeln ließ, bis die Wohnung komplett zugestellt war. Damals wusste er noch nicht, warum er das tat und warum er nicht aufhören konnte. Er stellte nur eines Tages fest: So kann es nicht weitergehen. Er suchte sich Hilfe und kam unter anderem in die Selbsthilfegruppe der Karlshöhe Ludwigsburg. Inzwischen unterstützt der Mitt-Sechziger selbst andere Betroffene.