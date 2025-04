Nach "Bachelorette"-Aus Luna Schweiger plant ihre eigene Datingshow

Luna Schweiger nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand. Die Tochter von Til Schweiger arbeitet nach dem Aus für die RTL-Sendung "Bachelorette" an ihrem eigenen Format. Im Herbst soll ihre Datingshow am liebsten in Südafrika gedreht werden.