Messerverbotszonen: Minister Strobl und die WaffVerbZSubdelV BW

Der baden-württembergische Innenminister aktualisiert per Verordnung die „Waffenverbotszonensubdelegationsverordnung“. Was steckt hinter dem Wortungetüm?
Gesetze hatten früher meist spröde, sperrige Namen. Doch in der Bundespolitik gab es zuletzt den Trend, ihnen schöne, wohltönende Bezeichnungen zu verleihen. Heraus kamen, zum Beispiel, das „Gute-Kita-Gesetz“ und das „Starke-Familien-Gesetz“. Das klang zwar ziemlich werblich und zuweilen etwas infantil, aber jeder wusste sofort, worauf die neuen Normen zielten.