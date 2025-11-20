Seit Sommer gilt im Nahverkehr ein striktes Messerverbot – selbst Taschenmesser sind tabu. Der Innenminister zieht eine positive Bilanz. Von einem grundsätzlichen Verbot hält er nichts.
Innenminister Thomas Strobl hält das neue Messerverbot im Nahverkehr im Südwesten für sinnvoll und wirksam. Er sei sicher, dass sich diese Maßnahmen gegen Messergewalt positiv auswirkten, sagte der CDU-Politiker bei einem Kontrolltermin mit Polizisten in Stuttgart. „Jedes Messer, dass wir konfiszieren, ist erst einmal weg und bringt ein Stück weit Sicherheit.“