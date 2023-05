Staatsschutzabteilung ist in Ermittlungen eingeschaltet

1 Die Polizei kontrolliert nach der Messerstecherei Korsoteilnehmer an der Theodor-Heuss-Straße. Foto: 7aktuell/Andreas Werner

Nach der Messerstecherei am Rande eines Pro-Erdogan-Autokorsos steht noch nicht fest, ob die Tat politisch motiviert gewesen ist.









Die Hintergründe einer Messerstecherei beim Autokorso der Erdogan-Anhänger am Sonntag in Stuttgart sind noch nicht geklärt. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft treffen zumindest noch keine Aussagen zu den Hintergründen und Motiven. Nur eins steht fest: Es wird auch ermittelt, ob die Tat politisch motiviert sein könnte. Das wäre etwa der Fall, wenn die Angreifer, die auf den Wagen eines Korsoteilnehmers losgingen, kurdische Wurzeln hätten, und der Autofahrer Nationaltürke wäre. Aber auch andere politisch motivierte Konstellationen sind nach den kontroversen Diskussionen im Vorfeld der Wahl in der Türkei denkbar. In die Ermittlungen ist daher neben der Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart auch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg eingebunden.