1 Nach der Messerstecherei kontrolliert die Polizei Teilnehmende des Autokorsos an der Theodor-Heuss-Straße. Foto: 7aktuell/Andreas Werner

Bei einer Messerstecherei am Rande der Autokorsos in der Stuttgarter Innenstadt sind am Sonntag drei Männer verletzt worden, zwei von ihnen schwer.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am ersten Werktag nach den Ausschreitungen am Rande der Jubelfeiern zu Erdogans Wahlerfolg in der Türkei hat die Polizei noch wenig neue Erkenntnisse zu den Hintergründen der Messerstecherei in der Stuttgarter Innenstadt. Inzwischen seien alle drei Verletzten außer Lebensgefahr. Ein Mann, dem wohl der Angriff zunächst gegolten habe, konnte am Montag das Krankenhaus bereits wieder verlassen.