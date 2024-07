Messerstecherei in Stuttgart-Mitte: Streit zweier Gruppen an der Königstraße endet blutig

Streit zweier Gruppen an der Königstraße endet blutig

Messerstecherei in Stuttgart-Mitte

1 Die Polizei ermittelt in der dritten Messerstecherei in dieser Woche. Foto: dpa/David Inderlied (Symbolbild)

Erneut muss die Polizei wegen einer Messerstecherei in der Innenstadt ausrücken. Es ist der vierte Fall innerhalb kurzer Zeit. Welche Rolle zwei Männer spielen, die erwischt wurden, muss noch geklärt werden.











Wieder ist es in der City zu einer blutigen Auseinandersetzung mit einem Messer gekommen: In der Nacht zum Dienstag wurden zwei Männer verletzt, die mit einer Clique aneinandergeraten waren. Gegen 0.50 sonnen sie sich auf dem Schlossplatz begegnet sein. Auf der einen Seite waren ein 21 und ein 33 Jahre alter Mann, meldet die Polizei. Ihnen gegenüber stand eine Gruppe von acht bis zehn Männern. Die meisten hatten das Weite gesucht, als die Polizei am Tatort eintraf. Die Polizei konnte bei der Fahndung zwei Männer im Alter von 18 und 36 Jahren fassen, bei denen nicht ausgeschlossen wurde, dass sie dabei waren oder zumindest etwas gesehen haben. Ihre mögliche Tatbeteiligung werde nun untersucht.