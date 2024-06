Messerstecherei in der Stuttgarter Fanzone: Polizei hebt Absperrung am Schlossplatz auf

1 Der Schlossplatz wird nach der Tat komplett gesperrt. Foto: 7aktuell/Simon Adomat

Die Spurensicherung auf der Fanzone am Stuttgarter Schlossplatz ist in der Nacht abgeschlossen. Die Tatwaffe wurde sichergestellt.











Link kopiert



Nach dem großen Polizeieinsatz am Mittwochabend hat die Polizei den Schlossplatz und den Ehrenhof in der Nacht wieder freigegeben. Sie hatte ihn abgesperrt, um nach der Messerstecherei während des Public Viewing Spuren zu sichern. „Das ist alles abgeschlossen“, sagte ein Sprecher der Polizei am Vormittag. Gezeigt worden war dort das Spiel der türkischen gegen die tschechische Nationalmannschaft. Auf dem Platz waren die Anhänger der Türkei eindeutig in der Überzahl.