Kriminalität: Humboldt Forum verschärft Sicherheit nach tödlicher Attacke

Nach zwei gewaltvollen Vorfällen mit einem Todesfall überprüft das Humboldt Forum in Berlin sein Sicherheitskonzept. Eine Maßnahme wurde bereits beschlossen.
Berlin - Infolge von zwei gewaltvollen Auseinandersetzungen am Berliner Humboldt Forum mit einem Todesfall will das Haus sein Sicherheitskonzept überprüfen und erweitern. "Für besondere, größere Events wird die SHF zusätzliches Sicherheitspersonal einsetzen, um einen geordneten und sicheren Ablauf für alle Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten", teilte eine Sprecherin der Stiftung Humboldt Forum (SHF) mit. Weitere Maßnahmen würden diskutiert. Die Sprecherin sprach den Angehörigen des Verstorbenen im Nahmen des Hauses ihr Mitgefühl aus.