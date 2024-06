1 Will eine Strafverschärfung: Stuttgarts OB Frank Nopper. Foto: Archiv/Lichtgut/Max Kovalenko

Nach Innenminister Thomas Strobl hat auch Stuttgarts OB Frank Nopper Trauerbeflaggung angeordnet, um des toten Polizisten in Mannheim zu gedenken. Gleichzeitig forderte Stuttgarts OB, der Polizistenmord müsse Konsequenzen haben.











Angesichts des gewaltsamen Todes eines 29-jährigen Polizisten in Mannheim hat Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper am Montag Trauerbeflaggung an den Dienstgebäuden der Stadt angeordnet und Konsequenzen gefordert. Nopper erklärte: „Wir alle sind zutiefst schockiert, aufgewühlt und erschüttert von diesem heimtückischen Polizistenmord.“ In Gedanken sei er bei den Angehörigen des Polizeibeamten und den Menschen, die bei der Messerattacke des islamistischen Attentäters verletzt worden seien.