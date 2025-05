Messerattacke in der S-Bahn

5 Die Polizei sperrte den Tatort ab. Foto: SDMG

Am Bahnhof in Renningen eskaliert ein Streit zwischen zwei Männern. Einer greift den anderen mit einem Messer an und verletzt ihn schwer. Die Polizei sucht Zeugen.











In Renningen (Kreis Böblingen) hat es am Donnerstag einen Messerangriff gegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 47-jährigen Tatverdächtigen. Wie die Polizei berichtet, soll der Mann am Nachmittag mit einem 38 Jahre alten Mann in einer S-Bahn, die aus Stuttgart kommend in Richtung Böblingen unterwegs war, aus noch unbekannter Ursache in einen Streit geraten sein.