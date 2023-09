8 Am Wochenende eskaliert im Wohngebiet Espan ein Streit. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Polizeibeamte haben am Sonntag einen 40-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Samstagabend zwei Männer im Alter von 32 und 38 Jahren lebensgefährlich verletzt zu haben.











Noch stehen die Ermittlungen am Anfang, dementsprechend wenig Details gibt die Polizei zur Messerattacke, bei der am Wochenende zwei Männer in Bad Cannstatt schwer verletzt wurden, bislang preis: Klar ist lediglich, dass sich am Samstagabend sechs Personen in einer Wohnung an der Tannenbergstraße trafen. Der Grund für das Beisammensein ist unbekannt, kurz bevor ein 40-Jähriger gegen 22.30 Uhr aufbrach, geriet er mit einem 38-Jährigen in Streit. Der Auslöser steht noch nicht fest, die Auseinandersetzung eskalierte, sodass der ältere Mann zu einem Messer griff und seinem Kontrahenten mehrere Stichverletzungen zufügte.