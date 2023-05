1 Am Sonntag kommt es am Rande des Korsos nach der Türkei-Wahl zu einer Messerstecherei an der Theodor-Heuss-Straße. Foto: 7aktuell/Andreas Werner

Nach der Messerattacke am Pfingstsonntag in der Stuttgarter City bittet die Polizei um Hinweise. Wer Videos und Fotos hat, kann diese auf ein Hinweisportal stellen.









Wer Hinweise zu den gewalttätigen Auseinandersetzungen am Rande der Feiern der Erdogan-Anhänger in der Stuttgarter Innenstadt hat, kann diese online an die Polizei übermitteln. Dafür wurde ein Hinweisportal eingerichtet. es ist unter der Adresse https://bw.hinweisportal.de/ zu erreichen. Neben Beschreibungen verdächtiger Wahrnehmungen kann man dorthin auch Fotos und Videos schicken. Da schon etliche Aufnahmen vom Sonntagabend im Netz kursieren, geht die Polizei davon aus, dass viel Material vorhanden sein dürfte.