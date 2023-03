Messerattacke in Wohngruppe in Winnenden

Zwei Jugendliche in einer Wohngruppe geraten verbal aneinander. Dann holt einer ein Küchenmesser, sticht dem anderen in den Rücken und verletzt ihn dabei schwer.









In einer Wohngruppe für Jugendliche in der Ringstraße in Winnenden ist am Mittwochnachmittag ein 16-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte es zunächst verbale Streitigkeiten zwischen zwei Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren gegeben. Anschließend trennten sich die beiden. Kurze Zeit später begab sich der 15-Jährige erneut zu seinem Kontrahenten und verletzte diesen am Rücken mit einem Küchenmesser, das er sich zwischenzeitlich besorgt hatte.

Betreuer verhindert Schlimmeres

Ein Betreuer eilte herbei, erkannte die Situation schnell und trennte die beiden Jugendlichen. Der 16-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 15-Jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Kriminalpolizei in Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.