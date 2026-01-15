Messerattacke in Ulm: Polizei sucht weiter nach Motiv des Angreifers

Nach dem Messerangriff auf zwei Männer in einem Ulmer Einkaufszentrum bleibt das Motiv unklar. Ein 25-Jähriger kämpft um sein Leben.
Nach dem Messerangriff auf zwei Männer in einem Ulmer Einkaufszentrum laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen. Ein 25-Jähriger ist weiterhin in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher am Morgen mitteilte. Weitere Angaben gab es zunächst nicht. Der Mitarbeiter des Elektronikmarktes befand sich nach der Tat am Mittwoch in intensivmedizinischer Behandlung. Ein 22-jähriger Angestellter wurde laut Polizei leicht verletzt.