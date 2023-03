Foto: imago images/Ulrich Roth/Ulrich Roth, www.ulrich-roth.com via www.imago-images.de

In Ulm greift am Mittwoch offenbar eine Frau einen 49-Jährigen mit einem Messer an und verletzt diesen dabei schwer. Polizeibeamte finden den Mann stark blutend auf einer Straße.