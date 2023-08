Angreiferin wird in einer Klinik untergebracht

Messerattacke in Stuttgarter Stadtbahn

Eine offenbar psychisch kranke Frau greift in der Stadtbahn eine Passagierin an. Die Tatverdächtige kann dank beherzt eingreifender Passagiere gefasst werden.









Stuttgart - Unvermittelt ist am Donnerstagvormittag eine 51-jährige Frau in der Stadtbahnlinie U7 mit einem Messer angegriffen worden. Die Verletzungen seien lebensgefährlich gewesen, meldet die Polizei. Eine Passagierin soll demnach auf die 51-Jährige eingestochen haben. Die ersten Erkenntnisse der Kripo sind, dass die zwei Frauen keinerlei Verbindung hatten. „Wir gehen davon aus, dass es das Opfer zufällig getroffen hat“, sagt ein Sprecher der Polizei. Die 32 Jahre alte Angreiferin leide offenbar an psychischen Problemen.