1 Der Täter rangelte mit seinem Opfer im Goldbach. Foto: images// Schmitt

Bei einem vermeintlichen Stelldichein wird ein 55-Jähriger niedergestochen und schwer verletzt. Der Täter hieß vermutlich Patrick mit Vornamen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Polizei hat neue Informationen zum Messerangriff in Sindelfingen: Der Täter, der einen 55 Jahre alten Mann am vergangenen Dienstag niedergestochen hat, heißt vermutlich Patrick mit Vornamen. Außerdem dürfte er beim Gerangel mit seinem Opfer im Goldbach durchnässt gewesen sein. Das 55 Jahre alte Opfer war schwer verletzt worden, nachdem er in eine Venusfalle getappt war. Er hatte sich nach Angaben der Polizei im Internet mit einer vermeintlichen Sexarbeiterin zu einem Stelldichein in der Straße „Lange Anwanden“ in Sindelfingen verabredet.