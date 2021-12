Messerattacke in S-Bahn in Kornwestheim

1 Der Unbekannte stach in einer S-Bahn am Bahnhof Kornwestheim auf den 16-Jährigen ein. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Ein Unbekannter sticht am Donnerstagnachmittag in einer S-Bahn am Bahnhof Kornwestheim auf einen 16-Jährigen ein und flüchtet. Das Opfer kommt verletzt ins Krankenhaus, die Polizei sucht Zeugen.















Kornwestheim - Die Polizei sucht Zeugen einer Messerattacke in einer S-Bahn der Linie S5, die sich am Donnerstagnachmittag am Bahnhof Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ereignet hat. Bei dem Angriff wurde ein 16 Jahre alter Jugendlicher verletzt, der Täter ist noch flüchtig (Stand: Freitag, 8.45 Uhr).

Wie die Beamten melden, befand sich der bislang unbekannte Täter gemeinsam mit dem späteren Opfer gegen 15.50 Uhr in der S5, die in Richtung Stuttgart unterwegs war. Kurz vor dem Halt des Zuges am Bahnhof Kornwestheim sei es aus bislang unbekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Fahrgästen gekommen, die darin gipfelte, dass der Unbekannte den Jugendlichen wohl mit einem Messer am Bein und an der Hand verletzte. Als die S-Bahn am Bahnhof Kornwestheim hielt, flüchtete der Täter in Richtung Kornwestheimer Innenstadt.

Der verletzte 16-Jährige wurde wenig später in ein Krankenhaus eingeliefert, er schwebt glücklicherweise nicht in Lebensgefahr. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei sicherten die Spuren am Tatort und begannen mit einer Fahndung nach dem Unbekannten. Die Bundespolizei hat ihre Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, sich unter der Rufnummer 0711/870350 zu melden.