Messerattacke in S-Bahn in Kornwestheim

1 Die Attacke fand am Kornwestheimer Bahnhof statt. (Archivbild) Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Ein 16-Jähriger wird am vergangenen Donnerstag in einer S-Bahn bei Kornwestheim mit einem Messer verletzt. Der Täter flieht danach in die Innenstadt. Nun konnte die Polizei einen Verdächtigen festnehmen.















Link kopiert

Kornwestheim/Ludwigsburg - Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten am Mittwochmorgen einen 17 Jahre alten Jugendlichen in Ludwigsburg festnehmen, der im Verdacht steht, am vergangenen Donnerstag einen 16-Jährigen in einer S-Bahn der Linie S5 am Kornwestheimer Bahnhof mit einem Messer verletzt zu haben (wir berichteten).

Wie die Polizei bereits berichtet hatte, wurde der 16-Jährige am Donnerstag gegen 15.50 Uhr in der S5 mit einem Messer an der Hand und am Bein verletzt. Als die Bahn am Kornwestheimer Bahnhof hielt, flüchtete der Täter in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos, die Ermittlungen waren aber umso erfolgreicher, denn die Beamten kamen rasch auf die Spur des 17-jährigen Verdächtigen, der am Mittwoch an seiner Wohnanschrift in Ludwigsburg angetroffen und festgenommen werden konnte.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Ermittler zudem verschiedene Beweismittel und stellten diese sicher. Der Tatverdächtige wurde im Laufe des Vormittags einem Haftrichter vorgeführt, der den 17-Jährigen in ein Gefängnis schickte.