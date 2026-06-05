Messerattacke in Reutlingen: Mutmaßlicher Messerstecher springt aus Fenster

1 Die Polizei wollte den Mann nach einem Angriff festnehmen, als es zu dem Sprung kam. (Symbolfoto) Foto: Marcus Brandt/dpa/Marcus Brandt

Nach einer Messerattacke mit einem Schwerverletzten versucht ein 36-Jähriger, mit einem Fenster-Sprung der Polizei zu entwischen. Hatte er Erfolg?











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Ein 36-jähriger Mann ist nach einer Messerattacke in einer Unterkunft in Reutlingen festgenommen worden. Der Tatverdächtige wurde am Mittag in einer Wohnung in der Innenstadt lokalisiert und versuchte dann, mit einem Sprung aus dem Fenster der Polizei zu entkommen, wie eine Sprecherin sagte. Nach dem Fenstersprung aus bislang unbekannter Höhe nahm ihn die Polizei fest. Widerstand leistete er nicht. Ob er bei dem Sprung verletzt wurde, blieb unklar.