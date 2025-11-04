Messerattacke in Renningen: „Wuchtiger Angriff“ mit einem Obstmesser

Angriff oder Notwehr? Ein 48-Jähriger ist wegen versuchten Totschlags angeklagt. Er hat eine andere Version der Geschichte. Das Opfer war der Freund seiner Ex-Frau.
Als der Mann mit den grauen Schläfen und dem grau melierten Vollbart zur Anklagebank geführt wird, lächelt er sanft in Richtung seiner Familie, die ihn beim Prozessauftakt begleitet. Er macht einen fast sanften Eindruck, und als er am Stuttgarter Landgericht von seinem Leben erzählt – wo er sich wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten muss. Dabei stellt sich heraus, dass ihm dieses wohl einige Steine in den Weg gelegt hat. So erlitt er schon als etwa achtjähriges Kind in der Türkei eine schwere Kopfverletzung, als er von einer Eisenstange an einem Brunnen getroffen wurde. Vier Wochen lang lag er damals im Krankenhaus.