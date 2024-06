1 Trauer am Mannheimer Rathaus – die Flaggen auf Halbmast Foto: dpa/René Priebe

Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft fordert nach dem Tod des Polizisten in Mannheim eine Trauerbeflaggung während der gesamten Fußball-EM. Die Einzelheiten.











Link kopiert



Nach dem tödlichen Messerangriff in Mannheim hat die Deutsche Polizeigewerkschaft eine Trauerbeflaggung während der Fußball-EM gefordert. Nach der Attacke am vergangenen Freitag war der 29-jährige Polizist Rouven Laur gestorben. „Der Name des Kollegen wird in ganz Deutschland gegen Gewalt gegen die Polizei, für unsere Trauer um ihn und viele anderen Kolleginnen und Kollegen, die im Dienst getötet oder Opfer wurden, stehen“, sagte der Bundesvorsitzende Rainer Wendt laut einer Mitteilung am Donnerstag. „Als äußeres Zeichen fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft eine Trauerbeflaggung über die gesamte Zeit der Fußball-EM und nicht nur bis zur Beisetzung des Kollegen.“