Messerattacke in Mannheim

1 Dem 25-jährigen Täter droht eine lange Haftstrafe. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Nach der Messerattacke bei einer Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa in Mannheim ist gegen den 25 Jahre alten Angreifer Haftbefehl erlassen worden.











Nach der Messerattacke bei einer Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa (BPE) in Mannheim ist gegen den 25 Jahre alten Angreifer Haftbefehl erlassen worden. Ihm wird versuchter Mord zur Last gelegt, wie Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Samstag mitteilten.