Mit einem Messer war ein 37 Jahre alter Mann in Magstadt auf seine Lebensgefährtin losgegangen. Jetzt hat die Polizei Neuigkeiten mitgeteilt.

Die Polizei hat weitere Details zum Messerangriff in Magstadt bekannt gegeben. Die 38-jährige Frau, die von ihrem 37-jährigen Lebenspartner angegriffen wurde, schwebt nicht in Lebensgefahr, teilt das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit. Außerdem soll es sich bei der Tatwaffe um ein Messer handeln.

Bereits am Freitag vergangener Woche waren der 37-jährige Tatverdächte und seine 38-jährige Lebensgefährtin in Streit geraten. Dabei soll der Mann seiner Freundin schwere Stichverletzungen zugefügt haben. Die Frau wurde vom Rettungsdienst umgehend in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Mann wurde nach der Tat im gemeinsam bewohnten Haus von den Einsatzkräften widerstandslos festgenommen.

Lesen Sie auch

Am Samstagnachmittag wurde der 38-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Er erließ wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag einen Haftbefehl, jetzt sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Über das Motiv der Tat ist noch nichts Näheres bekannt, die Ermittlungen dauern an.