Messerattacke in Dresden: Polizei nimmt zweiten Tatverdächtigen fest

Nach dem Messerangriff in einer Dresdner Straßenbahn hat sich der gesuchte 20-Jährige der Polizei gestellt. Der Mann wählte selbst den Notruf und wurde festgenommen.
Im Fall des Messerangriffs in einer Dresdner Straßenbahn hat sich der von der Polizei gesuchte 20-jährige Tatverdächtige selbst gestellt. Beamte hätten den Syrer in Dresden-Gorbitz festgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Dresden mit. Er habe zuvor den Notruf gewählt und seinen Standort genannt. Die Polizei hatte am Freitagfrüh eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben.