Zwei junge Männer sind am Freitagabend in Bad Ditzenbach unterwegs, als plötzlich ein Auto neben ihnen hält und ein Trio aussteigt. Die Angreifer attackierten die Männer unter anderem mit einem Messer und verletzten diese. Die Polizei sucht Zeugen.

Bad Ditzenbach - Drei unbekannte Männer haben im Landkreis Göppingen zwei junge Männer angegriffen und verletzt.

Die beiden Opfer, 23 und 24 Jahre alt, waren am Freitagabend gegen 19.30 Uhr zu Fuß in der Helfensteinstraße in Bad Ditzenbach unterwegs, als ein Auto vorfuhr und das Trio ausstieg, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Einer der Unbekannten stach dem 24-Jährigen mit einem Messer in den Oberschenkel, ein anderer Angreifer schlug dem 23-Jährigen mit der Faust ins Gesicht.

Nach der Attacke fuhren die drei Männer mit dem Auto wieder davon. Der 24-Jährige kam ins Krankenhaus. Hintergründe zu dem Angriff waren zunächst unklar. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen möglicherweise um einen Nissan Qashqai gehandelt haben. Die Polizei Geislingen sucht unter der Telefonnummer 07331/93270 dringend Zeugen zu dem Vorfall.