1 In Villeurbanne ist ein Mensch bei einem Angriff ums Leben gekommen, weitere Personen wurden verletzt. (Symbolfoto) Foto: vmedia84 / Adobe Stock

Bei einem Angriff in der Nähe von Lyon ist ein Mensch getötet worden. Mindestens acht weitere Personen sollen verletzt worden sein.

Villeurbanne - Nach dem Messerangriff bei Lyon mit einem Toten und mindestens acht Verletzten, darunter drei Schwerverletzten, sucht die Polizei nach dem Motiv des festgenommenen Täters. Der Angreifer soll am Samstagnachmittag vor einer Metrostation in Villeurbanne in der Nähe von Lyon im Südosten Frankreichs alleine gehandelt haben, berichteten französische Medien mit Bezug auf lokale Polizeiquellen. Ursprünglich war von einem zweiten Angreifer mit einem Küchenspieß die Rede.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen 19-jährigen Mann. Der für Terror-Ermittlungen verantwortliche Staatsanwalt wurde bislang nicht eingeschaltet. Nach Informationen des französischen Nachrichtensenders BFMTV soll es sich bei dem Täter um einen Mann handeln, der der Polizei nicht bekannt ist.