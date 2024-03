Messerattacke am Bruchsaler Bahnhof

Am Bahnhof in Bruchsal wird ein Mann mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Eine verdächtige Person ist auf der Flucht.











Ein Mann ist am Bahnhof in Bruchsal mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Eine verdächtige Person – ein junger Mann – ist auf der Flucht, wie ein Sprecher der Polizei am Montagabend sagte.