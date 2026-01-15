Messerangriff in Ulm: „Sind sehr erschüttert“ – so reagiert Mediamarkt auf die Bluttat

Nach dem Messerangriff in Ulm äußerte sich eine Sprecherin von Mediamarkt zu der Attacke, bei der zwei Mitarbeiter verletzt wurden. Die Angestellten würden psychologisch betreut.
Am Mittwoch wurden zwei Mitarbeiter des Elektrofachhandels Mediamarkt in der Blaubeurer Straße verletzt. Ein 25-Jähriger schwebt in Lebensgefahr, ein 22-jähriger Kollege kam mit leichten Verletzungen davon. Nach den bisherigen Informationen der Polizei Ulm hat sie ein 29-jähriger Mann aus Eritrea unvermittelt mit einem Messer angegriffen. Auf seiner Flucht wurde er ebenfalls schwer verletzt – die Polizei machte von der Schusswaffe Gebrauch, wie die Südwest Presse berichtet.