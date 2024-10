1 Die Ulmer Polizei musste am Dienstagabend zum Parkhaus Deutschhaus ausrücken. (Symbolbild) Foto: imago/Wolfgang Maria Weber

In Ulm wird ein junger Mann am Dienstagabend von einer Gruppe angegriffen und mit einem Messer verletzt. Was über den Vorfall bekannt ist.











Link kopiert



In Ulm ist es am Dienstagabend zu einem Messerangriff gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam gegen 20.45 Uhr ein 19-Jähriger mit einer blutigen Schnittverletzung am Unterarm zur Informationsstelle im Parkhaus Deutschhaus, das sich in der Nähe des Hauptbahnhofes befindet.