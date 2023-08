1 Rund einen Monat nach der Messerattacke hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. (Symbolfoto) Foto: imago images/Gottfried Czepluch/Gottfried Czepluch via www.imago-images.de

Ende Juli wird ein 36-Jähriger von einem Unbekannten in Stuttgart-Mitte bei einem Messerangriff schwer verletzt. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen in Esslingen festgenommen.









Ein 25-Jähriger ist am Dienstag in Esslingen festgenommen worden, weil er im Verdacht steht, einen 36-Jährigen mit einem Messer attackiert zu haben. Der Mann soll laut Polizei Ende Juli einen 36-Jährigen am Leonhardsplatz in Stuttgart-Mitte schwer verletzt haben.