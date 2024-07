Messerangriff in Sachsenheim: Polizei sucht Zeuge mit E-Scooter

1 Die Polizei sucht einen jungen Mann, der mit einem E-Scooter zum Bahnhof fuhr. Foto: Jens Büttner/dpa

Ein junger Mann könnte die Tat am Mittwoch am Bahnhof in Sachsenheim genau beobachtet haben – bevor er dann in die Bahn nach Ludwigsburg stieg. Die Kripo erhofft sich von ihm wichtige Hinweise.











Nach dem Messerangriff eines 52-Jährigen auf dessen 50-jährige Frau am Mittwochnachmittag vor dem Bahnhof in Großsachsenheim sucht die Kriminalpolizei nun einen bestimmten Zeugen: So stellte sich bei den Ermittlungen heraus, dass zur Tatzeit ein junger Mann mit einem E-Scooter beim Tatort unterwegs gewesen sein soll. Dieser könnte den Tatablauf möglicherweise genau beobachtet haben und kommt daher als wichtiger Zeuge in Betracht.