Messerangriff in Nordengland

In England sterben bei einem Messerangriff zwei Kinder.

Bei einem Messerangriff in Nordengland sind laut Polizeiangaben am Montag zwei Kinder getötet worden. Neun weitere Kinder und zwei Erwachsene seien verletzt worden.











Bei einem Messerangriff in Nordengland sind am Montag zwei Kinder getötet worden. Neun weitere Kinder und zwei Erwachsene seien verletzt worden, teilte die britische Polizei am Montagabend mit. Sechs der Kinder hätten lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein 17-jähriger Verdächtiger sei verhaftet worden.