In der Nacht auf Sonntag soll ein Mann zwei Menschen mit einem Messer schwer verletzt haben. Nach dem folgenden Polizeieinsatz stirbt der 53-Jährige – doch woran?
Die Todesursache eines mutmaßlichen Messerangreifers nach einem Polizeieinsatz in Mannheim ist auch nach der Autopsie noch unklar. Dies sei das vorläufige Obduktionsergebnis, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Es seien weitergehende feingewebliche Untersuchungen erforderlich. Bis die Ergebnisse vorliegen würden, werde es voraussichtlich noch einige Wochen dauern.