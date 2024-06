1 Ein Mitarbeiter der Spurensicherung geht an einem Stand auf dem Marktplatz vorbei. Bei einem Einsatz auf dem Mannheimer Marktplatz hat die Polizei einen Angreifer niedergeschossen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Nach dem Messerangriff bei einer Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa (BPE) in Mannheim am Freitag gibt es Neuigkeiten zu dem verletzten Polizisten und dem verletzten BPE-Vorstandsmitglied Michael Stürzenberger











Der bei einem Messerangriff während einer Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa (BPE) in Mannheim verletzte Polizist ist in ein künstliches Koma versetzt worden. „Er schwebt weiterhin in Lebensgefahr“, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts am Samstag.