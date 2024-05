Messerangriff in Mannheim auf Aktivisten

1 Micahel Stürzenberger und sein Umfeld rund um die „Bürgerbewegung Pax Europa“ werden von den Behörden etwa in Bayern dem Bereich der verfassungsschutzrelevanten Islamfeindlichkeit zugeordnet. Foto: Imago/Zuma Wire

Mitten in der Mannheimer Innenstadt greift ein Mann am Freitag mehrere Menschen mit einem Messer an. Die Polizei stoppt den Angreifer mit mindestens einem Schuss. Die Attacke zielte nach übereinstimmenden Aussagen auf den Anti-Islam-Aktivisten Michael Stürzenberger.











Nach einem Messerangriff mit mehreren Verletzten gegen 11. 35 Uhr auf dem Marktplatz in Mannheim haben Polizisten am Freitag (31. Mai) einen Verdächtigen angeschossen. Der Mann sei dabei ebenfalls verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium in der baden-württembergischen Großstadt mit. Den Angaben zufolge bestand für die Bevölkerung keinerlei Gefahr. Der Marktplatz war zum Zeitpunkt des Angriffs fast menschenleer.