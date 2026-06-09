Messerangriff in London: Britney-Spears-Songwriter Talay Riley mit 35 Jahren getötet

Der britische Songwriter Talay Riley, der unter anderem Hits für Dua Lipa, Britney Spears und H.E.R. schrieb, ist bei einem Messerangriff in London ums Leben gekommen. Der Grammy-Gewinner wurde nur 35 Jahre alt. Die Londoner Polizei ermittelt wegen Mordes, drei Festnahmen gab es bereits.

Der britische Singer-Songwriter Talay Riley ist tot. Der Grammy-Gewinner, der Songs für Dua Lipa, Britney Spears und H.E.R. schrieb, kam am vergangenen Freitag, dem 5. Juni, bei einem Messerangriff im Osten von London ums Leben. Er wurde 35 Jahre alt. Das bestätigte die Londoner Metropolitan Police.

Riley, mit bürgerlichem Namen Mark Orabiyi, wurde am Freitagmorgen gegen 9 Uhr Ortszeit mit Stichwunden im Garten eines Wohnhauses aufgefunden. Trotz der Bemühungen der Rettungskräfte konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Ein zweites Opfer des Angriffs, ein Mann in seinen Zwanzigern, erlitt ebenfalls Stichverletzungen, die laut Polizei nicht lebensbedrohlich waren; er wurde im Krankenhaus behandelt.

Noch am selben Tag nahmen die Ermittler drei Personen unter Mordverdacht fest. Ein 27-jähriger Mann wurde gegen Kaution freigelassen, während die Ermittlungen weiterlaufen. Ein 24-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau kamen nach der Vernehmung ohne weitere Maßnahmen wieder frei. Detective Chief Inspector Joanna Yorke, die den Fall leitet, erklärte, die Untersuchung schreite "zügig voran".

"Eines der reinsten Herzen"

Bewegende Worte fand sein jüngerer Bruder Michael Orabiyi, der als Songwriter unter dem Namen Scribz Riley selbst einen Namen hat. "Er hatte eines der reinsten Herzen, die ich je kennengelernt habe", schrieb er auf Instagram. "Er liebte tief, gab großzügig und berührte unzählige Menschen durch sein Talent, seine Güte und seinen Geist." Sein Vermächtnis werde durch seine Musik, seine Familie, seine Freunde und alle, die das Glück hatten, ihn zu kennen, weiterleben.

Geboren wurde Riley am 10. Juli 1990 in London. Sein Durchbruch gelang ihm 2009 an der Seite des Grime-MCs Chip: Riley war an mehreren Songs von dessen Debütalbum "I Am Chipmunk" beteiligt, darunter "Look for Me", das es bis auf Platz sieben der britischen Singlecharts schaffte. 2011 landete er mit "Make You Mine" einen kleinen eigenen Hit, der auf seinem Mixtape "Going to California" erschien.

Den größten Erfolg feierte Riley jedoch als Songschreiber für andere. Seinen Grammy gewann er für H.E.R.s "Lights On" - der Track erschien auf deren selbstbetiteltem Debütalbum von 2017, das bei der 61. Grammy-Verleihung als bestes R&B-Album ausgezeichnet wurde. Zu seinen Credits zählen außerdem Dua Lipas "Last Dance", Britney Spears' "Clumsy", Khalids "Young Dumb & Broke", Jessie Js "Who's Laughing Now", Jason Derulos "If It Ain't Love" und Nick Jonas' "Levels".