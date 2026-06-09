Messerangriff in London: Britney-Spears-Songwriter Talay Riley mit 35 Jahren getötet

Der britische Songwriter Talay Riley, der unter anderem Hits für Dua Lipa, Britney Spears und H.E.R. schrieb, ist bei einem Messerangriff in London ums Leben gekommen. Der Grammy-Gewinner wurde nur 35 Jahre alt. Die Londoner Polizei ermittelt wegen Mordes, drei Festnahmen gab es bereits.
Der britische Singer-Songwriter Talay Riley ist tot. Der Grammy-Gewinner, der Songs für Dua Lipa, Britney Spears und H.E.R. schrieb, kam am vergangenen Freitag, dem 5. Juni, bei einem Messerangriff im Osten von London ums Leben. Er wurde 35 Jahre alt. Das bestätigte die Londoner Metropolitan Police.