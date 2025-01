Messerangriff in Kiel: Untersuchungshaft: Zwei Verdächtige festgenommen

1 Zwei Verdächtige sitzen nun in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann/Eibner-Pressefoto

Nach einem Messerangriff auf einen 13-Jährigen in Kiel sitzen zwei 18-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Gegen insgesamt sieben Verdächtige wurden Haftbefehle erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt am Mittwoch mitteilten. Fünf der Untersuchungshaftbefehle wurden gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der 13-Jährige war am Sonntag mit einem Messer schwer verletzt worden.