Messerangriff in Hamburg: Richter ordnet Einweisung der Messerangreiferin in Psychiatrie an

Richter ordnet Einweisung der Messerangreiferin in Psychiatrie an

9 Spurensicherung im Einsatz nahe des Tatorts. Foto: dpa/Georg Wendt

18 Menschen werden bei einem Messerangriff im Hamburger Hauptbahnhof verletzt. Die Polizei nimmt eine Frau unter Tatverdacht fest. Nun hat der Haftrichter entschieden.











Nach dem Messerangriff am Hamburger Hauptbahnhof mit 18 Verletzten hat ein Haftrichter die Unterbringung der Verdächtigen in einer forensischen Klinik angeordnet. Das teilte die Polizei mit. Die 39-Jährige war am Freitagabend festgenommen worden, nachdem sie am Bahnsteig wahllos um sich gestochen haben soll. Der Unterbringungsbefehl laute auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in 15 Fällen.