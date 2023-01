Messerangriff in Fellbach

4 Die Polizei im Einsatz am Tatort in Fellbach: Was war die Ursache für die gewalttätige Auseinandersetzung? Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Ein 19-Jähriger attackiert einen 16-Jährigen mit einem Messer – nun ermittelt die Polizei nach der Ursache für die gewalttätige Auseinandersetzung in Fellbach.















Nach dem Messerangriff eines 19-Jährigen auf einen 16 Jahre alten Jugendlichen in Fellbach ist die Ursache für die gewalttätige Auseinandersetzung weiter unklar. Wie es zu dem Streit kommen konnte, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Der Gesundheitszustand des 16-Jährigen ist unverändert. Er war am Samstagabend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen.

Tatverdächtiger sitzt in U-Haft

Die beiden Kontrahenten waren am Samstagabend im Rems-Murr-Kreis aneinandergeraten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Ältere den Jugendlichen mit einem Messer attackiert. Kurze Zeit später war der Tatverdächtige in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.