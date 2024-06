Messerangriff in der Fanzone Stuttgart: Polizei erhält zahlreiche Hinweise

6 In der Fanzone sticht am Mittwoch ein Mann mit einem Messer zu. Foto: red/ceb

Auch zwei Tage nach der Tat ist noch nicht zu erfahren, warum ein 25-Jähriger mitten in der Fanzone drei Menschen mit einem Messer verletzte. Zeugen werden weiterhin gesucht.











Noch ist unklar, warum ein 25 Jahre alter Mann am Mittwochabend in der Fanzone auf umstehende Menschen eingestochen hat. Der Tatverdächtige, ein Syrer, kam am Donnerstag in Untersuchungshaft. Die Polizei hat ein Hinweisportal geschaltet, das auch genutzt werde, sagt eine Sprecherin der Polizei. Zeuginnen und Zeugen würden sich dort melden – in welcher Anzahl, das verraten die Ermittelnden aber nicht. Foto- oder Videoaufnahmen aus der Fanzone seien aber noch nicht viele vorhanden.