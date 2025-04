Messerangriff in Amsterdam: Staatsanwaltschaft vermutet „terroristische Absicht“

Messerangriff in Amsterdam

1 Ein 30-Jähriger hat in der Innenstadt von Amsterdam mehrere Menschen angegriffen. Foto: ANP/Inter Visual Studio/SIMON LENSKENS

Ein Mann sticht in Amsterdam wahllos auf mehrere Menschen ein, der 30-Jährige wird festgenommen. Die Staatsanwaltschaft vermutet eine „terroristische Absicht“ des Verdächtigen.











Nach dem Messerangriff auf fünf Menschen in Amsterdam vermutet die Staatsanwaltschaft eine „terroristische Absicht“ des Verdächtigen. Dem 30-jährigen mutmaßlichen Täter werde „fünffacher versuchter Mord oder Tötung mit terroristischer Absicht“ vorgeworfen, erklärte die Staatsanwaltschaft am Dienstag. Der Mann aus der ostukrainischen Stadt Donezk soll demnach für mindestens zwei weitere Wochen in Gewahrsam bleiben.