Messerangriff: Festnahme nach Messerattacke auf Rollstuhlfahrerin

1 Dank Fotos aus einer Überwachungskamera konnte der mutmaßliche Täter nun festgenommen werden. (Archivbild) Foto: René Schröder/News5/dpa

Vor fast zwei Wochen hat ein Mann bei einer Messerattacke an einer Bushaltestelle in Hamburg-Billstedt zwei Menschen verletzt, darunter eine Rollstuhlfahrerin. Nun hat die Polizei eine gute Nachricht.











Hamburg - Fast zwei Wochen nach einer Messerattacke auf eine Rollstuhlfahrerin an einer Bushaltestelle in Hamburg-Billstedt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 33 Jahre alte Mann sei in seiner Wohnung unweit des Tatortes festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Hinweise auf den Mann hatten die Ermittler dank einer öffentlichen Fahndung nach dem zunächst unbekannten Täter erhalten. Dabei hatte die Polizei auch ein Foto des Tatverdächtigen aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.