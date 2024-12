Messerangriff bei EM-Public Viewing in Stuttgart: Stach Mann aus Hass auf Türkei zu? – Gerichtsprozess hat begonnen

1 Der Angeklagte wird am Donnerstagmorgen in den Gerichtssaal geführt. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Während einer Fußball-EM-Partie der Türkei zieht ein Mann beim Stuttgarter Public Viewing ein Messer und sticht immer wieder zu. Nicht wahllos, wie die Staatsanwaltschaft meint. Sondern gezielt.











Aus purem Hass auf die Türkei soll ein Mann bei einem EM-Public Viewing in Stuttgart ein Messer gezogen und gezielt auf Menschen in türkischen Trikots, Schals und mit Fahnen des Landes eingestochen haben. Die Staatsanwaltschaft warf dem 25 Jahre alten Syrer zum Prozessauftakt vor dem Landgericht unter anderem sechsfachen versuchten Mord vor. Der zuletzt in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) gemeldete Angeklagte äußerte sich am ersten Verhandlungstag nicht zu den Vorwürfen.