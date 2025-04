Angriff auf Magstadter Spielplatz: Messerattacke auf Mädchen – vierfache Mutter vor Gericht

Von der Angeklagten ist nicht viel zu erkennen, als sie von zwei Justizwachtmeisterinnen in den Verhandlungssaal des Stuttgarter Landgerichts geführt wird. Mit ihrem Kopftuch hat sie auch das gesamte Gesicht bis auf die Augen verhüllt, zudem hält sie sich einen Aktendeckel vor das Gesicht. Es bedarf einiger klarer Worte der Vorsitzenden Richterin Monika Lamberti, bis sie ihr Gesicht zu erkennen gibt. Die Frau erklärt, nicht erkannt werden zu wollen, weil sie Angst vor dem IS habe. Doch in diesem Prozess geht es nicht um Dinge aus dem Herkunftsland der 40-Jährigen, sondern um versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung, was offenbar mit einer ihrer vier Töchter zu tun hat.

Die 14-Jährige wurde laut Anklage am 14. Oktober vergangenen Jahres vom Jugendamt in Obhut genommen. Eine Woche später soll die Mutter auf einem Spielplatz in Magstadt eine gleichaltrige Klassenkameradin ihrer Tochter entdeckt haben, die sie im Verdacht hatte, dafür verantwortlich zu sein. Sie soll das Mädchen zunächst beleidigt und ihr gedroht haben, sie umzubringen. Als die damals 14-Jährige das Geschehen mit ihrem Handy zu filmen begann, hat die 40-Jährige laut Anklage ein Messer aus ihrer Jacke gezogen und Richtung Hals des Mädchens gestochen. Die Klassenkameradin erlitt nur eine leichte Verletzung an Wange und Unterkiefer, weil sie sich rechtzeitig wegdrehte. Einen Jungen und ein anderes Mädchen, die ebenfalls auf dem Spielplatz waren, soll die Angeklagte anschließend mit der Faust geschlagen haben, sodass diesen schwindelig wurde und der Junge eine Gehirnerschütterung und das Mädchen eine Prellung in der Hüftflanke erlitten.

Blaue Flecken am Körper des Mädchens

Die Angeklagte, eine ausgebildete Lehrerin und Mutter von vier Töchtern, die seit 2015 in Deutschland lebt und phasenweise traumatisiert wirkte, wollte sich zu den Tatvorwürfen nicht äußern. Diese bestätigte jedoch die mittlerweile 15-jährige ehemalige Klassenkameradin ihrer Tochter. Sie erklärte, sie habe ihrer Freundin geraten, sich an die Lehrerin zu wenden, als sie mit einem blauen Auge zur Schule gekommen sei. Sie habe in der Umkleide vor dem Sport zuvor schon öfter blaue Flecken am Körper des Mädchens gesehen. Sie habe den Eindruck gehabt, sie sei bei ihrer Mutter nicht gut aufgehoben.

„Die Mutter dachte aber, ihre Tochter sei abgehauen, und ich hätte ihr dazu geraten“, führte die 15-Jährige im Zeugenstand weiter aus und räumte zudem offen ein, damals mit Drogen zu tun gehabt zu haben. Die Mutter habe eine andere Tochter zu ihr geschickt, die sie bedroht und geschlagen habe. Als die Mutter sie am 21. Oktober auf dem Spielplatz in der Mittagspause gesehen habe, habe sie sie intensiv fixiert und in ihrer Muttersprache beleidigt – Freundinnen hätten ihr die Worte übersetzt.

Als die Jungen auf dem Spielplatz gemerkt hätten, dass es die Mutter auf sie abgesehen habe, hätten sie sich schützend vor sie gestellt. „Dann wurde auf einmal geschrien und geschubst, eine Freundin hat einen Schlag abbekommen“, berichtete die 15-Jährige weiter. Plötzlich sei die Mutter neben ihr gestanden, sie habe ganz kurz ein Messer gesehen und sei dann ihrer Handbewegung ausgewichen. Sie habe keinen Schmerz gespürt, aber als sie das Blut an ihrer Backe bemerkt habe, habe sie eine Panikattacke bekommen und sei zu Boden gegangen.

Chaos auf dem Spielplatz

Noch heute habe sie Albträume deswegen und Angst vor Rache. Zwei Monate lang sei sie vor jeder Frau mit Kopftuch weggerannt. Ihre Freundinnen hätten ihr erzählt, dass die Frau gesagt habe, dass sie „dieses Mädchen töten“ wolle und „sie nicht mehr lange leben wird“. Die 15-Jährige räumte ein, ein sechs bis sieben Sekunden langes Video von der Situation gemacht zu haben. „Ich wollte einen Beweis für die Polizei und der Frau zeigen, dass es nicht ok ist, auf Kinder loszugehen. Aber das hat sie offenbar nur noch wütender gemacht“, erzählte die 15-Jährige, die laut eines ärztlichen Attests traumatisiert war und in psychiatrischer Behandlung ist.

Eine andere Klassenkameradin berichtete, ihr sei erzählt worden, die Mutter habe die Tochter geschlagen, weil sie geraucht oder sich geschminkt habe. Einmal soll die Tochter sogar eine gebrochene Schulter gehabt haben. Auf dem Spielplatz habe ziemliches Chaos geherrscht. Die Jungen hätten versucht, die Situation zu deeskalieren und angeboten, das Handyvideo zu löschen. Die Mutter sei aber nach dem Stich geflohen.

Der Prozess wird am 10. April fortgesetzt, das Urteil soll am 30. April verkündet werden.

Sorgerecht

Entscheidung

Laut einer im Prozess verlesenen Entscheidung des Amtsgerichts Böblingen wurde am 10. Dezember 2024 das Ruhen des Sorgerechts der Mutter angeordnet. Zudem wurden die minderjährigen Kinder in die Obhut des Jugendamts Böblingen übergeben.