1 Polizisten stehen vor einer Schule am Tatort in Berlin-Neukölln. Foto: dpa/Michael Kappeler

Am Mittwochnachmittag hatte ein Mann auf einem Berliner Schulhof mit einem Messer mutmaßlich auf zwei junge Schülerinnen eingestochen. Die Staatsanwaltschaft will ihn in einer Psychiatrie unterbringen.









Nach dem Messerangriff an einer Berliner Grundschule beantragt die Staatsanwaltschaft die Unterbringung des mutmaßlichen Täters in einem psychiatrischen Krankenhaus statt einer Untersuchungshaft in einem Gefängnis. Noch am Donnerstag müsse der Richter darüber entscheiden. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag der dpa.