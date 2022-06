7 Die Polizei ist auf der Suche nach dem Täter. Foto: SDMG//Kohls

Nach dem Messerangriff auf ein Kind und eine Frau am Freitagmorgen an der Katharinenschule in Esslingen ist der Täter weiter auf der Flucht. Die Polizei hat nun eine Beschreibung herausgegeben.















Auch mehrere Stunden nach dem Messerangriff auf ein siebenjähriges Mädchen und eine Frau an der Katharinenschule in Esslingen fehlt vom Täter weiterhin jede Spur. Die Polizei hat nach eigenen Angaben das Schulgelände abgesperrt und mehrere Tatverdächtige kontrolliert, auch ein Hubschrauber und ein Spürhund sind im Einsatz. Nun haben die Beamten eine Beschreibung des mutmaßlichen Täters herausgegeben: Der Unbekannte soll 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß sein. Er ist dunkelhäutig, schlank und hat einen Kinnbart. Er war mit einer schwarzen Jeanshose und einem schwarzen Oberteil mit weißer Aufschrift bekleidet. Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711/3990-330 und auch unter dem Polizeinotruf 110 entgegen.

Bei der blutigen Attacke an der Esslinger Schule am Freitagmorgen haben ein Mädchen und eine 61-jährige Betreuerin schwere Stichverletzungen erlitten. „Die Frau und das Mädchen sind schwer verletzt und in einer Klinik“, sagte ein Polizeisprecher. Beide befinden sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Ein Motiv für die Tat war nach Angaben des Sprechers zunächst nicht bekannt. Unklar ist auch, in welcher Beziehung die Frau und das Kind sowie der Täter zueinander stehen.

Bei Ferienbetreuung zugeschlagen

Der mutmaßliche Täter hatte die beiden offenbar zu Beginn der derzeit dort stattfindenden Ferienbetreuung mit einem Messer angegriffen und danach die Flucht ergriffen.