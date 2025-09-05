Messen: Der Traum vom Wilden Westen am Bodensee

Mehr als 50.000 Besucher, 460 Pferde und eine Prise echtes Amerika: Western-Fans leben gerade ihren Wildwest-Traum - auf einer ganz besonderen Messe am Bodensee.
Friedrichshafen - Cowboyhüte so weit das Auge reicht und Pferdegeruch: Was nach einer Ranch in Texas klingt, ist in Wirklichkeit die Messe Friedrichshafen. Dort kommen alle zwei Jahre Western-Fans zum Szene-Treff "Americana" zusammen. Aus ganz Deutschland zieht es Liebhaber von Karohemden und großen Gürtelschnallen zu dem Event in der Stadt am Bodensee. Seit Mittwoch sind die Messe-Tore geöffnet, erst am Sonntag schließen sie wieder. In dieser Zeit werden mehr als 50.000 Besucher erwartet.