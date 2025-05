Messe zur Amtseinführung: Diesen Royal schickt der Buckingham-Palast zum neuen Papst

König Charles (76) und Prinz William (42) werden nicht an der Messe zur Amtseinführung von Papst Leo XIV. (69) teilnehmen. Stattdessen schickt der Buckingham-Palast Prinz Edward (61). Der Herzog von Edinburgh werde den König bei der Zeremonie vertreten, bestätigt ein Sprecher des Königshauses dem "People"-Magazin. Der Gottesdienst wird am 18. Mai auf dem Petersplatz im Vatikan stattfinden, wie "Vatican News" berichtete. Dazu werden Medienberichten zufolge Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erwartet.

König Charles hat dem neu gewählten Papst bereits auf anderem Wege seine guten Wünsche übermittelt. Laut "Hello!"-Magazin schickte der britische Monarch eine private Nachricht, in der er dem Pontifex in seinem Namen und dem von Königin Camilla (77) gratulierte. Zuvor nahm Prinz William an der Beerdigung des verstorbenen Papstes Franziskus (1936-2025) im Vatikan teil. Der 42-Jährige vertrat das britische Königshaus und den König bei der Zeremonie am 26. April.

Unterdessen hat Papst Leo XIV. drei Tage nach seiner Wahl zum neuen Oberhaupt der katholischen Kirche vom Balkon des Petersdoms aus das sonntägliche Gebet Regina Coeli gesprochen. Mehrere zehntausend Menschen sollen Berichten zufolge für diesen Auftritt des neuen Papstes auf den Petersplatz gekommen sein.

Bei Papst Leo XIV. handelt es sich um Robert Francis Prevost aus Chicago, der damit zum ersten Papst aus Nordamerika in der Geschichte der katholischen Kirche wurde. Die Wahl erfolgte im Rahmen eines zweitägigen Konklaves im Vatikan, an dem 133 Kardinäle teilnahmen. Am Donnerstagabend verkündete der weiße Rauch über der Sixtinischen Kapelle den Abschluss des Konklaves und signalisierte den tausenden auf dem Petersplatz wartenden Gläubigen, dass ein neuer Papst gewählt ist.